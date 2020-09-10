一名住在新北市的火辣女模特，透過自拍裸露照片，接著PO上網路，一開始先打馬賽克，想看的網友再自行付費觀看無碼照片，不僅網路業者賺進大把鈔票，連這位年輕女模特也靠鹹濕照片，進帳百萬，直到被認識的人認出「特殊部位」，遭到報警檢舉。

2018年底，崔姓女模與網路某影音平台合作，一絲不掛自拍胸部、以及下體的照片或影片，傳給平台業者，接著他們再後製，將裸露部位打上馬賽克，並上傳到網路，供網友觀賞，若是想看崔女的無碼高清鹹濕照，就必須先付費取得密碼，就可以看到去除馬賽克的裸照。

平台業者靠裸照，賺了不少錢，「女主角」崔姓女模也分到120多萬元。一名網友某日瀏覽影音平台時，無意間認出崔姓女模身分，因此報警檢舉，崔女與業者賺錢方式才曝光，崔女應訊時坦承，自己確實與平台業者合作，提供裸照讓網友付費觀看，但並未販售猥褻物品，也不知道這樣違法。

針對此案，檢察官認為崔姓女模照片中，有特寫生殖器鏡頭，即使打上馬賽克，透過動作、影像呈現，仍足以刺激性慾，也會讓普通人感到厭惡，明顯侵害「性」的道德感情，的確有妨害社會風化之情形，且崔女從中賺取金錢，依販賣猥褻物品罪起訴。

(中時新聞網)