不少家長認為，公園內應汰除罐頭游具，改為共融式遊戲場。（黃婉婷攝）

為提升公園兒童遊戲設施品質，桃園市政府有意將龍潭運動公園內的軍史區，轉型成為老中青皆宜的共融遊戲場，讓大人小孩都能開心使用，工務局未來也將與國防部另尋國軍設備安置地點，保留地方軍事特色。

占地5公頃的龍潭運動公園，設有網球、籃球場等區域，功能相當多元，是地方生活的重要核心，但內部多項親子遊樂設施、游具破舊，造成孩童安全隱憂。龍潭親子建設推廣聯盟擔心，公園啟用至今已20逾年，設施安全性有待重新評估，以免意外發生。

龍親盟指出，不少家長習慣帶孩子前來公園遊玩，但親子休憩區不僅狹小、陳設普通，設備還多有破損，建議市府汰換罐頭遊具，改作共融遊戲場，以符合居民需求。市議員徐玉樹也說，既然叫做「運動」公園，功能就該單純又精確，軍史區若能搬遷，2者都能進行更好的利用。

工務局景觀工程科長邱建豪指出，配合市府推動共融式公園的政策，龍潭運動公園為備選方案之一，將在廣納家長意見後，以參與式民主的方式，進行共融遊具的設置與配套，未來將針對公園內槌球場、軍史區、親子休憩區3地進行綜合規畫，打造適合居民的共融場所。

至於軍史區未來將何去何從，邱建豪指出，移置國軍除役設備為跨部門作業，未來將會同國防部另選他址，但因龍潭位於軍事重點區域，應不會遷出原行政區，以便維持當地特色，詳細規畫需待後續討論。

(中時 )