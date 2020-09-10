可成8月營收77.23億 月減1.6％ 18:412020/09/10 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 機殼廠可成（2474）公布8月份營收77.23億元，較7月份減少1.6％，較去年同期減少11.6％。今年前八個月的合併營收557.30億，相較去年同期成長13.1％，主要產品皆成長。可成表示，雖然手機受新舊產品交替期間延長之影響，惟筆電及平板需求維持成長，預期第三季營收仍可呈現季增。 (工商 ) #可成 #較去年同期 #月營收 #機殼廠 #手機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 光寶科資通訊產品表現亮眼 8月營收月增3％ 17:202020/09/10 財經 文曄8月營收下滑 前8月營收年增約2％ 13:112020/09/10 財經 京城建設歷年新高前徘徊 8月營收年增達244.27％ 13:112020/09/10 財經 《興櫃股》汎德永業8月營收年增5成創同期新高 前8月增15.61％ 14:492020/09/10 財經 《百貨股》門市全面復工 淘帝-KY 8月營收月增61.72％ 09:262020/09/10 財經 中鋼8月合併營收258.32億 創五個月新高 14:282020/09/10 財經 《電機股》內外銷合擊 宏佳騰8月營收年增逾5成 15:402020/09/10 財經 《半導體》廣穎8月營收雙增 近3年同期新高 16:482020/09/10 財經 《光電股》多晶矽價格急漲 達能8月營收月增逾6成 16:482020/09/10 財經 《電機股》鈞興8月營收1.98億元 連2月創高 15:232020/09/10 財經 財經熱門新聞 新航也裁了！大砍 4300個職位 2400人打包 - 財經 籲北京按「核選項」報復美追殺陸晶片業？ 專家澄清改口 - 財經 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 台積電肥單快來了 大咖外資：英特爾最新動作洩底 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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