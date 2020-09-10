機殼廠可成（2474）公布8月份營收77.23億元，較7月份減少1.6％，較去年同期減少11.6％。今年前八個月的合併營收557.30億，相較去年同期成長13.1％，主要產品皆成長。可成表示，雖然手機受新舊產品交替期間延長之影響，惟筆電及平板需求維持成長，預期第三季營收仍可呈現季增。

(工商 )