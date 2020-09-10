Pure Storage（NYSE：PSTG）發表第二代FlashArray//C全快閃儲存陣列，讓容量需求龐大的工作負載大幅降低成本，直接淘汰現行混合式硬碟陣列。FlashArray//C是業界唯一全QLC快閃儲存陣列，採用Pure的DirectFlash技術與Purity軟體平台來提供符合成本效益的企業級效能與功能。

為了應付今日的挑戰，企業不僅必須專注於卓越的創新和營運，更要善用人力和資產來因應市場最新需求，並追求效率。但礙於傳統儲存在經濟及效能上的限制，IT部門直到現在都還被迫將工作負載區分成效能導向與非效能導向。結果，資料中心經常陷入環境複雜與不相容的困境，被一堆不必要的軟體、硬體以及維護和訓練成本所困擾。

隨著第二代FlashArray//C的推出，Pure將順勢延伸其QLC優勢，提供第一、也是唯一的企業級全QLC快閃儲存陣列，不僅將單純的QLC變成高耐用度的儲存媒體，同時更帶來新的經濟效益，比今日市場上相似容量的混合儲存陣列節省30％的成本。

FlashArray//C提供24.7TB與49TB（業界最大）兩種容量的QLC DirectFlash模組來實現最低整體持有成本，讓全快閃儲存變得更加親民，適合原先被迫採用傳統磁碟或低效率混合式解決方案的使用情境，例如：資料備份與保護、測試開發環境，以及工作負載整合的情境。

現代企業要能快速存取所有資料，不論是營運關鍵或容量導向的工作負載與應用程式皆如此。Pure的FlashArray產品陣容大幅簡化IT營運且更加順暢，讓客戶在靈活的單一服務平台上存放所有資料：FlashArray//C適合容量導向的工作負載，FlashArray//X則適合效能密集的工作負載，至於雲端則可採用Cloud Block Store。

透過單一FlashArray平台的通用資料服務，客戶就可輕鬆迅速存取、管理及保護橫跨不同工作負載、地理區域及雲端的資料。同時，將高容量使用情境（如備份儲存與工作負載整合）及高效能使用情境（如雲端原生資料庫）的資料彙整在一起，企業就能跨越不同平台，藉由強大的數據分析來創造商業價值，充分享受共通的API、監控與世界級支援。

Pure Storage FlashArray產品行銷副總裁Scott Baker表示：「一套符合經濟效益的高容量解決方案甚至還能為客戶解決更大的問題，那就是提供一套完整平台來滿足客戶的所有資料儲存需求，進而消除企業儲存的複雜性。第二代FlashArray//C的推出，象徵Pure再次展現我們致力創新的承諾，並且努力讓快閃儲存的效益更加親民，讓更多使用情境享受這項經濟優勢。未來，混合式儲存終將成為過去。」

(工商 )