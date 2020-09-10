就在9月9號台股拉回這天，大盤又送了投資人一份禮物，那就是「百點下影線」再次出現了！我相信只要是本專欄忠實的讀者，應該都不陌生我的「百點下影線法則」。這是我在台股三月8523點觸底之後的獨家發現，就是當大盤百點下影線發生的那天，指數當日低點就會是波段最低點。從三月以來已經發生了八次，而且每個月至少一次，且戰且勝。

上周的美國科技股大拉回，導致很多散戶投資者很慌張，以那斯達克指數為例，修正幅度高達11%，K線呈現尖頭反轉，但台股的投資者，無須過度緊張。如果觀察同期間的台股表現，加權指數從上周四12,757到本周三12,608，其實只有修正1.1%，下跌149點，這是因為我們位階低，影響有限，台股過去不跟著美股漲，何必這次要跟著跌呢？

換個角度想，儘管外資同期賣超近386億台幣，台股仍站穩穩地站在12,600之上，這可是在台股箱型，13031到12144的中上半段，仔細想想看，是誰自信地出手接了外資的被動調節型賣超呢？一定是掌握更多資訊的大戶或內資法人，他們仍看多台股後市才會進場接股票。

對台股的散戶投資人來說，如果不能跟著大戶或是法人進場，那你一定要用我的獨家發現，進場布局買股票。重要的是，這個法則是能讓你在當天發現參考的，並不是事後亂放馬後炮。

舉例來說，第八次發生在8月20日當天，我相信回想起來，大部份的股民仍記憶猶新，當天並沒有新的利空，但大盤多殺多，盤中大跌了600多點，低點落在12,144之後，指數跌點開始收斂，你可以在收斂達百點時後就開始買股票，8月20日收盤的下影線還高達兩百點之多，絕對有足夠的時間進場。進場的結果如何呢？大盤連漲五天，8月27日攀到高點12,960，低點從未跌破過，五個交易日足足漲了超過800點。

這次是第「九」次發生百點下影線，還在「九」月「九」號這天發生，是不是九陽神功在現？是不是神巧合？我其實沒這麼迷信，就算是最強大的武功，也會有被打敗的一天，不過目前就是大獲全勝。當指數出現百點下影線，確實有它實質的意義，值得讀者進一步去思考，在台股多頭格局不變之下，投資人可以繼續運用著它。

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時新聞網)