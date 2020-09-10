東聯航運公司所屬「麗娜輪」通過交通部航港局航線試航審查程序，即將開放台中港、安平港往返馬公港2條航線，提供民眾旅遊澎湖的交通新選擇，最快可在中秋節或國慶連續假期開航。

麗娜輪屬高速客船，船舶總長112公尺 、寬30.5公尺，可載774名旅客，最高航速達50節，並可承受蒲福風級9級以下、浪高5米以下的之海況，耐波性優異。東聯航運公司看準離島國旅商機，因此加開客運航線，初期採接受旅行社包船方式試水溫，並向航港局申請新增營運航線。

麗娜輪今日上午9時自台中港啟航試航，於下午1時30分抵達馬公港；隨後於下午3時自馬公港開往台南，5時25分抵達安平港，完成並通過「台中－馬公」、「安平－馬公」2條航線的試航審查。

航港局表示，過去也曾有業者經營台中及台南地區至澎湖的海路客運航線，但因旅客量不足難以支撐航線營運，最後均宣告停航，中部民眾想到澎湖，必須從嘉義布袋港搭乘客輪，或是改搭飛機，讓不少中南部民眾期盼能再有航運業者加入營運。

(中時 )