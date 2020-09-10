桃園市議員王浩宇的罷免案第二階段從8月15日至今，限期60天的連署時間已經快要過半，但據罷王團體的公告，目前的連署進度仍相當落後，對此，罷王總部執行長邱仁德里長指出，有許多中壢民眾很怕連署後會遭到查水表，怒批甚麼時候台灣政府變得比白色恐怖時期還不被人民信任。

罷免王浩宇粉專在9月8日時在臉書上公布最新的連署進度，表示第二階段的罷免連署目標32000份中，目前僅蒐集到11623份，連一半還不到，直呼再這樣下去，第三階段的罷免恐怕會就此失敗。

罷王總部指出，算上預計不合格的連署份數，第二階段的總連署數恐怕得達到4萬份才算安全，但如果以目前的成長速度，罷免案恐怕會因此告吹，總部呼籲支持民眾踴躍出門來連署，希望本周末前可以達成到2萬份連署。

而邱仁德指出，有很多民眾向他們反應，比起要記名、留下資料的連署，他們比較傾向在罷免投票當天出來投票，因為怕在連署時留下的資料，會導致未來被「查水表」，這讓邱仁德相當憤怒，直呼現在的政府到底在搞甚麼，為什麼比白色恐怖時期還要不受人民的信賴？更感嘆民眾如果再不出來連署，恐怕第二階段都不會過，「那麼也不會有第三階段投票了！」

(中時新聞網)