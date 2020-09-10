盛弘（8403）受惠國內防疫＋醫療健診明顯復甦成長，自結8月合併營收3.97億元，年增54.4％。預期下半年營運將持續向上成長。

盛弘核心業務包括醫藥流通業務、醫學檢驗、醫療儀器設備採購、租賃、維修等服務和各類健檢的健康管理業務。今年以來本業及轉投資躍獅連鎖藥局以及旗下熔噴布大廠敏成（4431）持續受惠防疫物資需求，營運規模日益增長，除前二個月份外，每月營收皆維持三億元水準，累計今年前8月合併營收25.8億元，較去年同期大幅成長24.86％。

新冠疫情肆虐全球，再度提高各國對醫療保健服務的重視；近年來盛弘透過集團轉投資的方式，布局整合型醫療互聯網系統化，由醫院作為起點，橫向建立以精準醫學為基礎的健康管理服務，現已建立5,500名民眾基因資料庫，計畫將在未來二年內完成2萬例本土自有的基因資料庫。此外，盛弘亦積極經營基因檢測與健檢服務，同時佈局社區型連鎖藥局，透過互聯網平台進行線下至線上的醫電整合串連服務，以期建立自有的大健康生態系統。

長期而言，醫療保健及照護服務需求在人口老化的趨勢下將持續增長，全球醫療產業正透過AI、Big data等科技進行創新改革發展，包括健康資料上傳雲端、建立個人化醫療、機器人手術、健康管理數位化…等，從「預防」到「治療」的大健康產業之後市仍有極大的發展潛力。

(工商 )