連鎖健身事業柏文（8462）年8月合併營業收入3.32億元，月增1.83％，年增7.63％，續創歷年同期新高及單月歷史新高，且連續4個月呈現正成長，同時柏文月營收亦連續四個月較上月增長，連續三個月較去年同期成長。柏文今年前8個月累計營收23.64億元，年增1.85％。

柏文8月營收中，「休閒運動及娛樂服務收入」2.05億元，月增4.90％，年增8.45％，「運動保健服務收入」1.14 億元，月減2.50％，年增14.62％，「入會費（含手續費）收入」0.1億元，月減7.23％，年減 40.57％。109年8月各服務項目營收比重：休閒運動及娛樂服務、運動保健服務、入會費（含手續費）及其他分別為61.87％、34.30％、3.09％及 0.74％。1至8月累計營收中，「休閒運動及娛樂服務收入」14.53 億元，年增1.02％；「運動保健服務收入」7.96億元，年增4.57％；「入會費（含手續費）收入」1億元，年減4.90％。

分析柏文今（2020）年上半年度營收，不論是「健身工廠」去年9月之前開幕的42家據點，或是去年第四季及今年上半年度新增的6家廠館，確實都受到新冠肺炎疫情的影響。惟如今造成營收減少的主要因素現已不存在，趨勢顯現，國內疫情受控、全台解封後，消費者對於健身的需求不斷增強，使柏文的營運動能持續升溫。

展望後市，健身工廠彰化縣員林廠已於9月5日開幕，新竹市西大廠亦於9月7日開始預售並計劃於10月底投入營運，柏文今年的展店計劃均未受疫情影響而延緩，這項正確的決策提供柏文今下半年營收較大增幅的重要動能。

此外，健身工廠推出的超值「振興券優惠方案」繼續促進柏文9月營運加溫，接續點火的還有教育部針對休閒運動業加碼的「動滋券方案」挹注成長新動能，加上暑假旺季效益助攻，柏文今年第三季營業收入呈現季增、年增業已確立，第四季營收隨著新設據點效益逐月顯現而持續季增、年增亦可預期，同時營收顯著成長亦能有效提升下半年毛利率及營業利益率，帶動全年的獲利表現。

(工商 )