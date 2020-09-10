新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，國銀海外授信踩雷率也激增！金管會銀行局10日公布最新統計，2019年全年國銀通報重大偶發放款預期損失案件為10幾件、金額達2億多美元，而2020年以來至9月10日國銀海外通報踩雷案件已達20幾件、金額達4億美元多，比去年增加快一倍。

金管會銀行局副局長林志吉指出，金管會從2015年起為有效控管國銀海外、大陸授信風險，要求海外、大陸債權或投資損失達1千萬美元以上必須納入重大偶發通報項目，他坦言，今年受到疫情衝擊，國銀海外踩雷通報件數確實比去年同期高。

不過，林志吉強調，國銀參與國際聯貸案件數的增加因素也要一併來看，因為三、五年前國銀參與國際聯貸案件數少，自然損失通報就會少，現在參與度高，自然通報案件數就會增加，不能只看絕對件數的增加。

近期又有8家國銀參與印尼最大手機通訊設備廠Tiphone Mobile Indonesia PT聯貸案驚傳踩雷，總聯貸金額達9,300萬美元，其中，合庫參貸額最大，達2,000萬美元（約6億台幣），其次是中信銀、兆豐銀也各有1,000萬美元（約3億台幣）。

金管會指出，目前已收到合庫銀的重大偶發通報，其餘公司尚未通報，由於該公司從今年4月開始沒按期繳息，已進入訴訟過程，要等聯貸集團做處理，每家銀行會再評估狀況進行後續動作。

林志吉指出，對於國銀印尼踩雷事件已密切關注後續曝險情形，已請各家銀行確實掌握資產品質與實際狀況，必要時會請銀行再來作風險控管說明，對印尼授信情形，銀行局局對個別銀行的曝險都有掌握。

(工商 )