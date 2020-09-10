陳凱倫近日多了新頭銜，除了斜槓殯葬業，14日將到世新大學廣電系以副教授身分，開設主持人課程，他10日表示：「我這輩子都沒想過會到大學教課，就像我沒想過會拿到應用媒體的碩士，這些都不是在我的人生規劃當中，要謝謝陳銳，如果沒有孩子的事情，凱倫哥不會有這麼大的動力來完成，而且我總覺得我的每一步給孩子是一個身教。」他談到兒子一度哽咽。

陳凱倫認為年輕時太拚事業，所以疏忽做父親的責任，「現在年紀長了，特別是這十年，我好像在練習做一個奶爸，從頭開始，我從來沒有罵過他，只有用身教去影響孩子」。他到世新教課，陳銳也給老爸自己的期許，「希望爸爸做一個不只是有親和力，而且是時尚的教授，年輕人才會喜歡接近你」。

陳凱倫（右）碩士班畢業典禮時，兒子陳銳開心祝賀。（資料照）

陳凱倫覺得這個新身分是一個榮耀，「我不緊張，但是我隨時都準備著怎麼樣跟大家不一樣，連點名方式都跟別人不同，我不想用上課的次數去約束學生，總覺得如果學生上我的課打瞌睡，責任在我身上」。他上下學期總共有36堂課，已經把課綱交出，上課第一天已想好當天要做即時新聞及綜合性新聞，「想讓學生看到實務應用層面，我還自費請了平面攝影師跟文字記者，當天幫我記錄，晚上回去我還是會以臉書記錄教學日記」。

陳凱倫不只對教學負責，對於生活中不平之處也願意見義勇為，一個阿嬤沒戴口罩被公車司機要求下車，他不滿司機及一旁年輕乘客的態度，在臉書點出「一點同情心都沒有」，雖引起正反兩方辯論，但依舊看出他的見義勇為。

(中時 )