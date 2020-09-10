林可彤、林又立出席自創運動品牌快閃店活動。（hyphy提供）

林可彤與林又立攜手成立的運動品牌「hyphy 」日前進駐信義商圈，兩人10日一起現身新光三越A11的快閃店，透露新冠疲情中品牌營業額反而狂升5倍，希望明年進一步開設實體店面。事業得意的林可彤，結婚3年、育有一子，她坦言近來積極做人，也為了給兒子Adam添個弟弟或妹妹，連續兩年做人工受孕都失敗，肚皮依舊平坦，讓她很沮喪。

林可彤透露，去年及今年均去做人工受孕，「每次拿著驗孕捧看結果，發現沒中獎，心情很糟會大哭」。她坦言自己明年40歲，很想為兒子增添弟弟或妹妹，只是就是懷不上。她也透露，本來計畫五年內一家人將回美國定居，但這波疫情讓銀行總裁老公武廣明覺得台灣滿好的，加上現在工作也有很好的發展，可能在台灣留10年，所以正考慮在台灣置產買房，加上為了兒子的學區，最近正積極在看大直的房子。

林又立也因為疫情已與新加坡男友從三月初至今都沒見面，已分隔兩地長達半年，她開玩笑說，只能靠海南雞飯想他、解相思，兩人最快要明年三月甚至明年底才可能見得到面，「我乾脆在台灣再找一個男友好了！」被問是否有結婚計畫，她說兩年前想過，但現在只想先把品牌的事以及把自己照顧好。林可彤也以過來人身份說，聰明的新時代女性沒人會想要結婚生小孩，「我是太老了，而且結了婚、生小孩才知道！女人根本把自己過好才最重要！」

(中時 )