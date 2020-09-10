26歲的「小婷」（化名）從小患有重度腦性麻痺，透過輔具和其強大的毅力，在全國身心障礙地板滾球比賽獲得2金1銀，目標直指「成為帕運國手」，但由喜樂保育院照顧的小婷所需訓練、照護、醫療費用龐大，所幸頂新和德文教基金會捐助金錢，協助訓練費用，讓她得已追求夢想。

喜樂保育院由瑪喜樂女士於1965年創設於彰化二林，初期以照顧小兒麻痺兒童為主，1991年轉型照護智能障礙及多重障礙者，服務年齡從幼兒、兒童、成人到老年都有。喜樂提供服務對象就醫、就學、就養等多元服務，目前約有240位院生。

小婷5歲時就到喜樂保育院，當時的她，生活起居全部要人幫忙，「希望有一天能自己吃飯、喝水、自己刷牙」，是她小時候的願望，喜樂保育院尋求職能治療師、復健師與輔具製作員幫她量身訂製輔具，完成她「自己吃飯」的心願。

小婷是地板滾球運動的常勝軍，更曾入選國家隊，代表台灣出國參賽，今年她參加全國身心障礙地板滾球比賽，獲得2金1銀，所以小婷的新目標是「成為帕運選手」。然而，身心障礙者的運動訓練比大眾困難，除了專業訓練師資，還需要陪同比賽的照護、醫療人員，這些都造成喜樂保育院沈重的負荷。

再加上受到新冠肺炎疫情影響，喜樂保育院捐款下降近5成，卻又無法舉辦活動與外界參訪增進募款，加上有些服務對象配合防疫而留院照顧，增加的人力成本、日常用品都造成極大負擔。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，此次疫情紓困專案，在中部4縣市已捐助30多個非營利組織超過2400萬元，期望幫助機構照顧個案，也呼籲社會大眾一起透過小額捐款、訂購產品等方式，支持社福團體度過難關。

(中時 )