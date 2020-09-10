前總統府發言人丁允恭昨被周刊爆出劈腿4女，還和其中一名前女友，在過去擔任高雄市府新聞局長期間在局長辦公室桌上恩愛，對於有國民黨立委和名嘴點名監察院長陳菊有責任出來說明。民進黨立委陳亭妃受訪坦言，「私領域部分，長官真的都很難去關心了解」。

據《中時》報導，丁允恭昔日友人透露，丁過去就有正宮、女友、炮友同時存在的多重性關係，且他看女生「沒在挑」，名言是「不想浪費食物」。且文字功夫了得，「性」是創作主題，曾為他拿下文學獎的作品《擺》，也是在描述偷情的故事。

國民黨立委陳以信在臉書貼文表示，丁允恭行徑如此大膽，現在就看陳菊會如何查辦。同黨立委李德維更感嘆，丁劈腿逼人墮胎，民進黨女權女士都惦惦，更點名民進黨立委范雲、管碧玲和時代力量立委王婉諭要不要出來說話？名嘴陳揮文也認為，陳菊在道義上、又身為女性，且身為監察院長，應該有責任出來處理這件事」。

據《中評社》報導，陳亭妃今在立院受訪回應丁允恭請辭發言人一事，她表示，這個部分是屬於私領域，但丁必須對外說明清楚到底是什麼狀況，會讓大家比較了解事實真相。未來至於私領域的部分，說真的要去管控也很難。若有監委要去調查，我們都尊重，也希望調查結果都予以公布。

此外，網路上有人爆料稱丁允恭在就讀台大時，組成了一個派閥，當時就被認為私生活很亂、愛開黃色笑話，甚至有「情色海牛」綽號，陳亭妃則重申，「到底哪一個是真、是假，我們真的也不清楚，趕快說明比較重要」。

(中時新聞網)