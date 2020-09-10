53歲吳先生在雲林縣北港媽祖醫院治療牙周病時，意外發現口腔後方有白斑塊，經病理切片檢查為非惡性腫瘤，透過液態氮冷凍治療已逐漸改善，10日吳先生到醫院感謝醫師，讓他免除白斑病變轉為癌症的危機。

吳先生因牙周病造成牙齦腫脹、牙齒鬆搖，擔心失去正常咀嚼與咬合功能，半年前至媽祖醫院牙科接受治療，初診時意外發現口腔後方靠舌根處有白斑塊，因未感覺不適所以存在多久也不知道。

吳先生隨即轉診頭頸腫瘤口腔外科，並告知醫師胡創志他有抽菸、嚼榔習慣，經病理切片檢查確定為非惡性腫瘤，透過4次的液態氮冷凍治療已逐漸改善，現在每3個月定期追蹤中。

胡創志表示，台灣地區10大常見癌症排名中，口腔癌從過去第10名躍升為第5名，相關研究顯示同時有嚼檳榔、抽菸及喝酒的人，易致口腔癌的危險因子高達123倍，尤其抽菸更是重要致病因子，更容易出現口腔白斑。

口腔白斑是發生於口腔內的白色斑塊，雖然多屬良性病變，但也是1種「癌前病變」，當病灶快速變大、出血或長久不癒潰瘍時，轉變成口腔癌的機率更高。傳統上以手術切除為主，也可用液態氮冷凍治療。

院長吳錫金強調預防重於治療，民眾若發現口腔有紅、白斑應盡早就醫。院方近日成立頭頸腫瘤口腔外科，加強癌症治療計畫，聘請多年臨床經驗資深醫師駐院，為鄉親提供更完善的服務。

(中時 )