法國巴黎銀行、國泰世華銀行及中國信託商業銀行今（10）日獲得沃旭能源（Orsted）的綠色債券主辦承銷權，該檔綠債預計今年第四季在台灣發行，發行人為Orsted Wind Power TW Holding A/S，並由其丹麥母公司沃旭丹麥（Orsted A/S）提供全額擔保。

這是沃旭能源（Orsted）在台發行新台幣計價綠色債券的第二次，第一次是去（2019）年11月在櫃買中心掛牌總額為新台幣120億綠色債券，當時的承銷商有法國巴黎銀行、台灣銀行、中國信託商業銀行、德意志銀行，其中法巴銀和中信銀是兩家兩次都入選的土洋銀行，其承銷的綠債一直是機構投資法人配置永續投資的項目之一。

沃旭能源為離岸風電計畫大開發商，最大是「大彰化離岸風電計畫」位於彰化外海離岸35至60公里處，總裝置容量最高可達2.4GW，其中大彰化東南及西南第一階段離岸風場併網容量為900MW，足夠提供一百萬家戶用電量，預定於2021-2022年完成建造。沃旭能源也是台灣首座離岸風場「海洋風電」的最大股東（持股35％），第二階段建造工程已於2019年底完工商轉，從現有8MW裝置容量擴增至128MW。

這次發行的第二批綠債，將用於挹資大彰化東南及西南第一階段900MW離岸風場建造工程，預定於2022年完成建造。在持續投資的資金需求下，市場期待該公司會在台灣持續發行綠債，將有助於台灣債市的活絡。

(工商 )