伴隨大陸復工、經濟復甦回溫，三福化（4755）、材料-KY（4763）出貨動能轉趨活絡，6月起營收連三月年增推進。其中，材料-KY8月營收2.03億元，年增9.54％；前8月營收14.74億元，年增6.81％。此外，三福化8月營收3.53億元，年增10.14％，累計營收25.64億元，年減幅度縮至3.44％，醞釀正向翻轉能量。

材料-KY、三福化上半年挾新產、成本趨緩效益支持，EPS各4.46元、2.03元。伴隨第三季營運持穩推進，表現蓄勢更上層樓。

三福化近年積極新興化學品（TMAHR），營收占比從11％提高至18％；精密化學品營收比則約55％。5G建設、疫情期間遠端連線應用範圍拓展和檢測等商機延續，催化電子、特用化學品需求活絡，三福化出貨動能加速推進。

由於半導體客戶建置新廠，三福化顯影劑回收工程進帳，顯影劑回收月處理量也增至600噸，處於滿載狀態。董事會通過顯影劑（TMAH）回收廠資本支出案，金額不超過7.5億元；新擴建計畫預計最快2022年投產，月產提高至1,200噸。

三福化越南海防的亭武工業區新廠的材料廠年產3,200噸，預計下半年完工投產；氣體廠則年產69,310噸，預計2021年完工投產。

此外，材料-KY因菸品客戶對絲束拉貨大幅成長，業績蓄勢推升，提貨熱度延續到8月；下半年進入市場旺季，加上新產能投產、菸品客戶對絲束拉貨大幅成長，業績蓄勢推升。

分析師指出，據中菸內部對絲束需求顯示，明年絲束需求約較今年倍增，材料-KY絲束訂單有機會上看4,000噸，強化擴產效益發揮。

(工商 )