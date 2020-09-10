全球永續投資正夯，金管會證期局長張振山今（10）日指出，櫃買中心將在明（2021）年建置永續板，推動綠色債券、可持續發展債券及社會責任債券，其中，今年將建立可持續發展債券制度，首檔可持續發展債券年底發行，明年則建立社會責任債券制度，我國永續發展的投資與籌資工具將更多元化。

行政院長蘇貞昌則強調，金管會制訂「公司治理3.0」特別著重強化企業社會責任、永續經營，促進企業資金投入環境及社會公益，正是外資相對看重的經營指標，也要讓國際機構對台股更有信心。

蘇貞昌表示，全球各國股市受疫情影響，普遍呈現下跌走勢，但台股仍可維持平穩，甚至創下30年新高；外資持股占總市值比例高達42％，同樣創下史上新高；前八月證交稅年增62％，也創下30年同期新高，投資台灣三大方案年底到位資金逾6,200億元，海外匯回資金也達2,100億元，蔡總統揭示要讓台灣成為亞洲企業資金調度中心，鼓勵更多跨國企業來台投資，增強資金挹注我國產業的力道。

近年來全球掀起永續投資浪潮，全球投入永續投資環境、社會及公司治理（ESG）資金已超過30兆美元，行政院會昨日聽取金管會報告「公司治理3.0－永續發展藍圖」三年計畫，從強化董事會職能、提高資訊透明度、強化利害關係人溝通、接軌國際規範及深化公司永續治理五大主軸，推動39項措施。

張振山表示，「公司治理3.0」特別強調「永續發展藍圖」，要營造健全ESG生態體系，強化資本市場國際競爭力，談的就是ESG商品，截至6月底為止，綠色債券發行量達到43檔、金額1,143億元，目前金管會已規劃發行可持續發展債券，預訂年底發行。

張振山說，目前ESG商品是國際熱門商品，也廣受外資青睞，ESG商品包括發行可持續發展債券，在商品出來後，也會有指數型商品跟隨著出來，這是未來三年一系列可預期將會看到的。

金管會則說，櫃買中心規劃2021年建置永續板，推動綠色債券、可持續發展債券、社會責任債券等永續發展相關商品，多元化我國永續發展的投資與籌資工具，促進企業資金投入環境及社會，共同創造台灣永續發展的環境。

(工商 )