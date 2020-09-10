有關中火空污改善，行政院長蘇貞昌今（10）日表示，至今已投資90幾億元用於台中電廠1至4號機空污改善工程，今年初完成後，防制空污效果大增，去年空污排放量已較2016年減少一半，行政院已再核定5至10號機的空污改善計畫，繼續投入近150億元，預估五年後可進一步減量近八成。

另外，行政院已核定空氣污染防制方案，四年投入511億元，從四大面向推動27項措施，目標2023年細懸浮微粒（PM2.5）全國年平均濃度降低至15微克/立方公尺以下。

行政院會今天聽取環保署報告「空氣汙染防制成效與展望」，蘇貞昌指出，影響空氣品質的因素眾多，我國約有四成污染源來自境外，又受氣象等因素影響，這是難以操控在我的部分，但政府就可控制的污染源，從「固定」、「移動」及「其他」三類污染源提出不同對策，整體而言，全國PM2.5紅色警示次數由2015年的997次，大幅下降到2019年的146次，改善率高達85％，遠超過原訂定目標。

蘇貞昌指出，在國營事業設施方面，已投資90幾億元的台中電廠1至4號機空污改善工程，今年初完成後，防制空污效果大增，去年空污排放量已較2016年減少一半，預估五年後可更進一步減量近八成；他也已在去年5月再核定5至10號機的空污改善計畫改善計畫，要繼續投入近150億元，這可以看出政府對改善中火空污改善計畫的真心誠意跟用心、用力。

至於二行程機車的汰舊換新部分，蘇貞昌說，目前已減少達91萬輛、近六成，而工業及商業鍋爐改善，原訂目標2,800多座，實際達成3,700多座，感謝環保署、經濟部、地方政府，尤其廠商配合，空污要改善都是要像這樣，從每個環節，一點一滴集合中央地方以及眾人力量，一步一步努力做到的。

(工商 )