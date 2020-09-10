《刻在你心底的名字》監製瞿友寧、導演柳廣輝與演員陳昊森、曾敬驊、邵奕玫來到POP Radio《依同開Mic辣》暢聊幕後故事，電影靈感源自柳廣輝的高中初戀，瞿友寧和柳廣輝是高中同學，瞿友寧爆料因為自己當年是校刊社文筆好，柳廣輝曾把情書先給他確認是否需要修改，「但情書長達20多頁、A3紙正反面全寫滿，情感豐富到不知怎麼改，看完只勸他趕快拿給對方」。

柳廣輝說以往都是拍別人的故事，雖然想寫自己的故事、內心卻又有點逃避，後來瞿友寧鼓勵他「我們都年過50了，要好好面對自己」。柳廣輝整理初戀故事的過程把以前刻意隱藏的感情宣洩出來，除了面對自己、也想對家人坦承，「所以今年過年勇敢向媽媽出櫃，而且我家是基督徒」。

曾敬驊、陳昊森在電影裡火花十足、CP感爆棚，兩人開拍前其實非常忐忑、擔心無法詮釋好角色，陳昊森說自己與劇中飾演的阿漢個性不同，拍戲曾有段掙扎期，「感覺2個人格在內心拉扯」。曾敬驊則透過演出解嚴時代背景下的同志，更珍惜生在這個可以大聲說愛的時代，能自由去做喜歡的事。

POP Radio與《刻在你心底的名字》合作推出「回憶留聲機．故事募集活動」，邀請聽眾9月13日前到POP Radio APP錄下那段讓你刻骨銘心的故事，將有機會在電台節目播出，入選者更可獲得《刻在你心底的名字》電影交換券。

曾敬驊(左)、陳昊森(右)電影中是互有好感的高中好友，學妹邵奕玫(中)出現後讓兩人關係產生變化。（POP Radio提供）

《刻在你心底的名字》導演柳廣輝(左2起)、曾敬驊、陳昊森、邵奕玫、監製瞿友寧跟主持人李明依(左)、蔣同慶(右)暢聊幕後故事。（POP Radio提供）

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