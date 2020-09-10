楊誠國的作品表現山水畫的基力和底蘊，相當受到藝文界的期待和注目。（李金生攝）

在兩岸藝文界受到矚目的楊誠國，以作品與鄉親分享彩繪的人生。（李金生攝）

從公職退休多年的金門縣書法學會總幹事楊誠國，攜帶筆墨優遊書法、繪畫領域，多元題材和生動筆韻在兩岸藝文界廣受矚目。金寧鄉公所今（10）日起至30日，展出他的26幅山水畫作品，與鄉親和同好一起揮灑彩繪的人生。

楊誠國是金門縣金寧鄉湖下村人，齋號吟風軒，國立金門大學畢業、國立中山大學公共事務碩研班結業、杭州中國美術學院山水高研班結業，福建省美術家協會會員，曾任金門縣議會主任、金門縣自來水廠廠長、金門縣水產試驗所所長、金門縣動植物防疫所所長、金門縣美術學會第七，八屆理事長。

他曾參與兩岸三地美展20餘次暨個展2次，出版《楊誠國水墨畫集》、《筆墨塵緣畫集》、《金門沿近海魚類圖說》。現任金門縣水墨畫協會理事長、金門縣社教文化活動基金會董事、金門縣美術學會理事，金門縣書法學會總幹事。

此次以「筆情墨韻」為主題的楊誠國團扇系列山水畫作品展，展出他在杭州中國美院學高研班學習時的作品，共有傳統山水畫26幅，表現山水畫的基力和底蘊，相當受到藝文界的期待和注目。

(中時 )