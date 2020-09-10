雲林縣各水門釣客大多沒有穿救生衣的習慣。（張朝欣攝）

雲林縣沿海地區垂釣人口眾多，為避免宜蘭瘋狗浪造成4死悲劇再發生，海巡署第4岸巡隊10日前往海岸、大排、河流、水門處呼籲釣客務必穿著救生衣，所轄10處安檢所提供救生衣借用服務，確保釣客安全。

雲林沿海為沙岸地形，牡蠣養殖盛行，牡蠣會過濾海水雜質，因此水質較其他海域潔淨，加上漁港、大排、河流、水門眾多，吸引大批釣客，每逢假日熱門垂釣點更是1位難求。

日前宜蘭瘋狗浪捲走釣客，造成4死悲劇，海巡署中部分署第4岸巡隊因此加強垂釣安全宣導，雲林縣許厝寮、麥寮、蚊港、五條港、台西、三條崙、箔子寮、金湖、台子村、下湖口共10處安檢所並提供救生衣借用服務。

五條港安檢所副所長陳華益表示，釣客搭船筏出海，一定要穿救生衣，若是在岸邊或內陸港口、河流、水門垂釣，則是以宣導方式請釣客穿著救生衣，因為有些垂釣點較偏僻，一旦失足落水，救生衣是最好的救命工具。

海巡人員也提醒釣客除了要注意落水意外，水門或河流等垂釣點周邊有電線經過，也要留意釣桿或釣線不要誤觸電線，之前台西水門曾發生釣客觸電致死事件，不可不慎。

釣客說，雲林沿海屬沙岸地形，風浪較岩岸地形小，因此大部分釣客都沒有穿救生衣的習慣，不過宜蘭4死悲劇後，提醒大家垂釣安全的重要性「不怕一萬，只怕萬一」，將準備救生衣確保安全。

釣客指出，野外垂釣與釣魚場相比，有「釣免錢、釣免驚」優勢，因此很受歡迎，不過相對有安全上的風險，建議釣友們最好結伴而行，帶著救生衣有備無患。

(中時 )