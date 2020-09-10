為延攬國際人才，日韓各國近年陸續簽署專門職業相互認證的雙邊協定，考選部今天在考試院會提報，研擬加強推動專技人員國際相互認許。考試院長黃榮村指示考試機關，與學校、用人機關及職業主管機關、公會及學會等專業社群密切聯繫，共同協力穩健推展。

考試院今天召開院會，由考選部以「推動專技人員國際相互認許、促進國際人才交流」為題作專案報告。

考選部表示，現行專門職業及技術人員考試法第20條規定，除非職業管理法律明文限制，原則均開放外國人報考，目前外國人可以報考包括律師、會計師、建築師、各科技師、各類醫事人員等近80種專技人員考試，每年約1千1百人，約占總報考人數0.5％。

報考的外國人，主要為馬來西亞、香港、澳門等國家或地區的人民，並且多以來台留學的管道，應我國醫事人員考試。外國人及華僑應專技人員考試，除以中文作答外，也得以英文作答。

此外，我國與外國相同之專門職業及技術人員，透過執業資格相互認許，由職業主管機關認可後，可以在平等互惠原則下，針對地主國執業所特別需要的專業知能，採行彈性的考試方式，除了中文試題之外，也同時提供英文版試題。

考選部認為，國際交流有賴國家、社會、專業團體、民眾共同貢獻心力，也需要負責不同功能業務的政府部門攜手合作。亞太地區，日本、韓國、香港、新加坡、澳洲、紐西蘭等國家，均簽署建築師、工程師等專門職業執業資格相互認許的雙邊協定，我國亦不能自外於國際社會。

與會考試委員建議考選部，應掌握外國人報考我國專技人員考試的動態、加強向大專校院宣導說明外籍學生參加專技人員考試制度。

黃榮村則在會中指示，專技人員考試及格證書，是對於應考人執業資格的認證，考試機關必須嚴謹負責考試的信效度。至於專技人員執業資格取得之後，透過國際認證、跨域認證，包括公部門引進專技人才等，可以提昇及創造國家證照的效用，要求考試機關必須與學校、用人機關及職業主管機關、公會及學會等專業社群密切聯繫，共同協力穩健推展。

考選部表示，將在考試院指導下，繼續與職業主管機關、專業團體合作，建立國際專業人才執業資格相互認許的雙邊互惠制度，擴大並深化國際人才交流。

(中時 )