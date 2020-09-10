台中市大甲鐵砧山至台中港新公車路線，公告3年始終無業者有意願經營，致遲遲無法上路。市議員施志昌表示，該公車路線串連海線重要景點，極具觀光價值，希望市府多加把勁。交通局指出，將再研議是否調整該路線行經人潮聚集點，以提高業者經營意願。

施志昌表示，今年6月國內新冠肺炎疫情穩定後，因國人仍無法出國，國內旅遊產生報復性消費，各縣市無不開始積極規劃旅遊路線吸引遊客，他當時就呼籲台中市府盡快規劃，交通要能配合旅遊發展，才有機會將人吸引到海線觀光。

施志昌指出，公捷處相當用心，規劃鐵砧山至台中港公車路線，串聯鎮瀾宮、清水、高美溼地、台中港及三井outle多項海線重要景點，不論是親子旅遊、生態教學、宗教文化、釣魚休閒、美食或購物，可以說是一應俱全，但該路線卻屢次流標，致遲遲無法上路。

交通局說明，2017年即規劃串連鐵砧山、高美溼地、梧棲漁港、梧棲老街及三井outlet公車路線，當年10月起公告徵求業者經營，公告至今仍乏人問津。

交通局指出，後續將研議是否調整路線行經較多人潮聚集旅次產生點，或重要轉運節點，提升客運業者經營意願；此外，並盤點周邊公車路線，研議調整既有行經可行性，以利民眾搭乘公車前往鐵砧山遊玩。

(中時 )