印度對中國公民實施了更嚴格的簽證規定，與孟加拉國、阿富汗和巴基斯坦等「優先轉送類別」（Prior Referral Category）國家處於同等地位，意味著在發放簽證前，需進行深入的背景調查。

中通社引述印媒報導，印度官員表示，印度內政部在有關發放商務簽證的最新指導方針，提及「中國公民在申請簽證時的具體規定」，包括在某些情況下向內政部下屬的外國人管理辦公室（FRRO）報告。此外，阿富汗、中國、伊拉克、蘇丹籍公民、巴基斯坦裔外國人以及無國籍人士持旅遊簽證兩次訪印，期間至少需間隔兩個月。

印度內政部在72頁的指導方針中，規定了發放就業、醫療、研究和學生簽證的條件，並指出，所有持有商務簽證的中國公民，如果在一個日歷年內逗留超過180天，都必須在FRRO登記。

印度內政部表示，FRRO已獲授權，根據具體情況為中國公民延長商務簽證。具體來看，中國公民的商務簽證可分為三類。

第一類簽證，印度駐外使領館可向持有「印度認可機構」邀請函的中國公民推薦為期六個月、多次入境的B簽證，條件是每次停留時間不超過90天。

第二類是60天一次入境簽證，適用於無法出示任何印度認可機構的邀請函，但擁有獲授權中國機構的請求信的中國公民。第三類是不超過60天的短期、單次入境B簽證，適用於不能出示證明文件並經印度駐外使領館批准的中國公民。這些指導方針於上月發佈。

(中時 )