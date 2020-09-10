陸美科技競爭趨於白熱化，不僅大陸電信設備巨頭華為遭到封殺，加強阻斷大陸半導體產業取得美國技術，甚至連TikTok、WeChat等大陸社群軟體都遭到川普政府警告，甚至須拆分出售給美國企業。對此，有消息指稱，北京當局的經濟顧問討論是否切斷藥物出口，作為反擊美方的手段。

據《南華早報》報導，大陸經濟學者兼政府顧問李稻葵曾表示，若美國想進一步封鎖大陸半導體產業發展，北京當局也可以採取切斷美國藥品供應鏈的手段，成為反制美國的行動。

不過，李稻葵近日澄清，他只是想要彰顯陸美互相依賴的事實，雙方經濟不可能脫鉤。李稻葵去年也曾提過限制大陸抗生素對美出口，當作陸美貿易戰的反制行動。至於其他的專家則是認為，這種做法不僅不道德，更有可能造成反效果，中國人民大學國際關係教授、大陸國務院顧問的時殷弘表示，這不僅無法嚇阻美國，更有可能刺激美國加強封鎖大陸半導體產業的決心。

時殷弘指出，若北京當局決定採用「核選項」，雖然美國短期內無法找到替代來源，但高度依賴美國市場的大陸業者也會重創，若這些廠商失去美國客戶，將導致大陸產業出現問題，從這點來看，美國擁有更多談判籌碼。

復旦大學國際關係教授張維為認為，大陸若斷供藥品出口，美國所有醫院都得關門，但在今年新冠肺炎疫情衝擊下，此舉若施行將造成北京當局在國際上形象大損。

美國國際貿易委員會（ITC）資料顯示，去年美國有4成抗生素是從大陸進口，包括氯黴素、四環黴素有超過9成進口，盤尼西林也有52%比重從大陸進口。

據《華爾街日報》報導，美國外交關係協會、陸美經濟和安全審議委員會以及其他產業的專家估計，大陸製造的重要原料藥包括抗凝血肝素，占全球供應量80%，全球使用的抗生素大多來自大陸，這也在今年新冠肺炎疫情後，提醒美國過度依賴大陸原料藥的事實。

2018年陸美貿易戰爆發之際，更在2019年5月急速升溫，導致當時大陸傳出要拋售美債、稀土戰來反制美國，但實際上要真正影響美國決策相當困難。

(中時新聞網)