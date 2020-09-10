民視《鏡子森林》入圍金鐘6獎項，包括「戲劇節目男主角獎」姚淳耀、「戲劇節目女主角獎」楊謹華、「戲劇節目獎」、「戲劇節目導演獎」李權洋與鄭文堂、「戲劇節目編劇獎」鄭心媚、「戲劇節目最具潛力新人獎」瑭霏，10日楊謹華、姚淳耀、瑭霏與導演鄭文堂、李權洋出席茶敘活動。楊謹華6度入圍金鐘至今沒得過，她笑說「這次有把握」，再度對上柯佳嬿，她說「有傳簡訊給她恭喜，她開心說我們又可以坐一起」，被問到有無烙狠話？她說「我何必，希望之後有機會一起合作」。

入圍金鐘獎多次，楊謹華坦言，「不能說無感，可能沒想之前驚天動地、哭啊大叫」，認為幾年下來經歷不少事，包括結婚，自己看待事情也必較冷靜，近一年多沒拍戲，已把自己腳步停下來，回虧生活體驗生活，「很多事情不要太糾結」，認為被提名很感謝「最怕就是沒被看到」，相較剛入行時「拼命拍，死命拍，希望很多人認識我，要馬很紅、要馬不紅」，現在則認為「拍很有感受的戲、角色，把作品變成有質量」，放慢腳步的自己，認為是最舒服狀態。被問到金鐘戰袍尺度？她說「主要自己喜歡，舒服就好」，但沒想跟老公走紅毯「沒關係我家很多，常在家跟老公走紅毯」。

楊謹華以《鏡子森林》入圍金鐘獎「戲劇節目女主角獎」。（吳松翰攝）

姚淳耀4年前曾獲金鐘行腳節目主持人獎，這回入圍戲劇節目男主角獎，他說「入圍真的好不容易」，包括好友莊凱勛也入圍，被問到得獎感言？他說「人人有信心，各個沒把握」，回憶從高中就熱愛表演，但演員之路並不順，曾經有半年、一年沒工作，「那時吃素，買吐司比較貴，我就買豆子回家種，煮豆芽菜配飯」，被問到若得獎會和穩交女友求婚？他說「可能不會，結婚要規劃好，現在狀態也很舒服」。

拍攝《鏡子》時，姚淳耀被導演鄭文堂「愛的教育」，第一天第一顆鏡頭就拍了整晚，導演對他說「今天大家還有時間，你再繼續這樣救不了你」，另一次在調查局的戲，導演受不了要他去看魚缸，「我就看魚游來游去，瞬間理解角色被困住、掙扎心情」，坦言好幾次壓力大到快哭出來，「絕望、悲傷不是哭或眼淚能乘載」，一席話讓導演直說「這樣沒人敢跟我合作，我跟姚淳耀私下很好啦」，姚淳耀也笑說，很謝謝導演「磨」戲，讓他卡關時被啟發，也常在不同場合聽到導演對自己的肯定。

姚淳耀以《鏡子森林》入圍金鐘獎「戲劇節目男主角獎」。（吳松翰攝）

入圍新人獎的瑭霏說，一開始臉凹被導演嫌太瘦，她一路吃從52胖到60公斤，尤其愛吃甜點，也常做布朗尼、起司蛋糕分享給劇組，聽到入圍當下「我就狂減，3個禮拜瘦4公斤」。她從國小就立志當演員，家人也無條件支持，因此一直想做出成績給家人看，但入行以來拍廣告、當臨演，星路浮浮沈沈，這回入圍金鐘，對她來說是非常大肯定，她和媽媽去看已逝的父親，她告訴爸爸「女兒做到了，不用擔心媽媽，我可以養」。

導演鄭文堂說，起初拍楊謹華時，她美到鏡頭像在拍廣告，後來透過畫面設計，讓角色更多生活面貌，也認為楊謹華經驗豐富「她有時要求還比導演高，情緒層次帶的更多」。至於現場多次要姚淳耀重來，鄭文堂說「導演和演員最大懊悔，就是沒拍好、情緒還沒到就喊卡，事後回家後悔才是最難過」。他提到瑭霏是從多人試鏡中脫穎而出，讓他滿驚豔，也認為楊大正演得很棒，可惜沒入圍，但今年競爭對手很強，謝謝評審給《鏡子森林》機會曝光。

《鏡子森林》導演鄭文堂（左）、李權洋入圍金鐘獎「戲劇節目導演獎」。（吳松翰攝）

編劇鄭心媚說，自己是記者出身，《鏡子森林》想傳達的是，雖然社會對新聞不信任、激進嘲諷，甚至聽到「小時不讀書，長大當記者」，對這句話滿生氣，認為「真的優秀的記者，是讀非常多書，對世界有足夠理解、觀察力，才能去質疑」，也知道台灣有非常多懷抱理想的記者，為大家知的權利努力，「真相不容易，是金錢、權利角力的後果」，若一昧貶低新聞工作者的努力，會侵蝕台灣民主自由。

《鏡子森林》10日舉辦金鐘茶敘，左起導演李權洋、姚淳耀、導演鄭文堂、楊謹華、瑭霏、編劇鄭心媚。（吳松翰攝）

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