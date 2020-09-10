全球新冠肺炎仍在傳播中，中央疫情指揮中心表示，入境普篩除成本高昂外，也會有偽陽性跟偽陰性的問題。不過媒體針對入境普篩所作的最新民調出爐，竟高達61%的民眾贊成入境普篩，31%則認為入境有症狀才需檢驗，8%並未表示意見。

針對入境普篩，TVBS最新民調，有61%的民眾表示，不管有無症狀，都應該要檢驗；31%則認為有症狀才需檢驗，8%則未表示意見。而民進黨認同者54%認為有症狀再篩檢，但也有39%表示都要檢驗；而國民黨認同者，有81%表示不管有無症狀都需篩檢，只有14%認為有症狀才需檢驗；中立選民有66%認為都需檢驗，28%則認為有症狀才篩檢。

該民調也顯示，64%的民眾擔心新冠肺炎會擴大傳染，比例為2月以來最低，不擔心比例增為32%。也有近7成民眾認為台灣民眾在防疫上有鬆懈的情況（35%鬆懈很多、33%鬆懈一些），只有20%認為沒有鬆懈，12%的民眾則未表示意見。

該民調是TVBS民意調查中心在9月3日至8日晚間18：30-22：00進行，採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，共接觸939位20歲以上台灣民眾，最後成功訪問有效樣本836位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.4個百分點以內。

(中時新聞網)