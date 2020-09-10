迪麗熱巴大秀S型火辣身材。(取自迪麗熱巴工作室)

熱巴彎腰蹦雪乳。(取自微博)

大陸當紅女星迪麗熱巴因為演出《三生三世十里桃花》、《烈火如歌》、《三生三世枕上書》等電視劇，在台灣也有不小知名度。然而被封為「新疆四美」的她，不僅擁有宛如混血兒般的精緻美顏，連身材也超完美，今(10日)以一襲酒紅色性感吊帶裙開高衩打扮現身上海活動，火辣S型身材再一次引爆路網友熱議。

28歲迪麗熱巴今日現身上海出席代言活動，一席酒紅色低胸吊帶裙外加開高衩的火辣打扮，讓她一現身會場再次擄獲全場目光，還被捕捉到與鏡子中的自己對看數秒的有趣畫面，吸引網友瘋狂留言「可能真的被自己美到了」、「鏡子說它承受不住這樣的美貌」、「太漂亮了」。

其實身材纖細的迪麗熱巴，是演藝圈有名的「吃貨」之一，過去她在接受時尚雜誌訪問時說，自己和大多數女生一樣，也喜歡吃甜食，點奶茶的時候，還要放雙份的奶霜，結果喝了一個月之後，竟然瘦了，但她也不忘提醒：「每個人體質不一樣，別人拿我的經驗嘗試然後胖了。」

對於維持身材秘訣，她大方笑說：「肯定不是健身就是少吃啦，減肥藥是沒有用的，而且極其容易反彈。」果然適度的運動和控制飲食才是維持美麗的不二法門。

(中時新聞網)