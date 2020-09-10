桃園市長鄭文燦10日表示，不但統籌分配稅和一般補助款居六都之末，一般補助款又在22縣市排第17名、只拿48億元，對桃園不公。（蔡依珍攝）

李家興感嘆鄭已第二任，高喊說要解決卻看不到成果，數度逼問鄭到底任內有無辦法解決財政分配不公問題。(蔡依珍攝)

黃景熙認為中央對地方不公，虧待桃園。(蔡依珍攝)

議員黃景熙和李家興10日不約而同在質詢時高喊統籌分配稅和一般補助款對桃園不公，不但居六都之末，一般補助款22縣市排第17名，人均補助款更居全台倒數第二，李嗆聲說是「狗吠火車」質問鄭要如何爭取，鄭文燦強調會用盡各種方法，「如果下跪可以得到我也會跪！」

黃景熙說，桃園市長鄭文燦上任後滿意度連年攀升，近年更是穩坐五星市長，隨著建設增加、桃園轉大人，施政滿意度跟市民幸福指數呈正比，但台北卻很明顯呈反比，市長滿意度低、但市民仍感覺幸福，他認為就是中央對地方不公，虧待桃園。

黃景熙直言，桃園市的統籌分配稅款214.27億及一般性補助款48.83億，合計263.1億元居6都之末，若以人口計算，桃園的人均補助款居全台倒數第二、僅1萬1640元，總統小英故鄉屏東達2萬8230元、彰化也有1萬9040元、台北也有2萬30元，但桃園創稅能力佳，根本是「懲罰模範生」，對桃園人非常不公，讚鄭「不只是桃園的資產，也是台灣的資產」，鼓勵他「更上層樓」，用桃園經驗經營全國。

「桃園又不是小三生的！」無黨團結聯盟總召李家興也直言，中央地方都是民進黨執政，總統蔡英文常來桃園、閣揆蘇貞昌也把桃園掛嘴邊，卻都對中央財政分配「不公不義」視而不見，感嘆鄭已第二任，高喊說要解決卻看不到成果，數度逼問鄭到底任內有無辦法解決。

「下跪可以得到，我也可以跪！」鄭文燦說，只要對桃園有幫助，分貝大一點沒關係，強調不只要向行政院協調，更要府會同心。

「桃園應該得到合理待遇！」鄭文燦特別攤開中央補助款縣市排名表，桃園一般補助款排全台第17名、只拿48億元，非常不合理，像是第五名的台南一般性補助款有144.82億元，整整多100億元，5年桃園就少了近600億元，較台北更少了1500億元。

「不要跟我談公式，就結果論就是不公！」鄭文燦不滿中央限制預算增加幅度，讓桃園被框住不能成長，連年扣減桃園將近50億元，導致桃園與其他五都差距逐年拉大，強調升格預算被打7折短少的80億要先討，國高中改隸桃園後中央少給15億元也要爭取，會密集跟行政院、主計總處盡力溝通，爭取更好財政分配，讓下一屆市長好做事。

(中時 )