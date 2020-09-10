「麗娜輪」10日從台中港啟程試航，中部航務中心等專家共28人隨行。（陳淑娥攝）

「麗娜輪」總噸位1萬712噸級，屬大型高速客船。（台中港務分公司提供／陳淑娥台中傳真）

台中港至澎湖馬公航線今年中斷，東聯航運公司的「麗娜輪」有意投入該航線，10日從台中港碼頭啟程試航，航港局中部航務中心等專家學者共28人隨行，在航程中召開審查會已審核通過，「麗娜輪」最快將於中秋或國慶正式航行。

航港局10日表示，東聯航運公司所屬「麗娜輪」通過航港局航線試航審查程序，即將開放台中港及安平港往返馬公港兩條航線，提供民眾安心開心遊澎湖旅的新選擇，如果順利，民眾中秋國慶假期赴離島旅遊路線可望增加新選項。

東聯航運公司近期看準離島國旅商機，因此規劃旗下「麗娜輪」營運臺澎客運航線，初期採接受旅行社包船方式試水溫，不定期往返「台中-澎湖」及「安平-澎湖」，並向航港局申請新增營運航線。

航港局指出，「麗娜輪」試航程序於今日上午9時自台中港啟航，於下午1時30分抵達馬公港；隨後於下午3時自馬公港開往台南，5時25分抵達安平港，完成並通過「台中-澎湖」與「安平-澎湖」航線的試航審查。

「麗娜輪」屬高速客船，船舶總長112公尺 、寬30.5公尺，可載774名旅客，最高航速達50節，並可承受蒲福風級9級以下、浪高5米以下的之海況，耐波性優異。

航港局強調，因高速船航行速度快，只要業者申請新增航線，一定會進行嚴格的航行安全審查，並要求業者依所申請航線及營運規劃實際航行進行試航；同時會聘請專家學者親自登船把關，以確保實際營運時航運安全。

(中時 )