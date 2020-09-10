網友驚訝有人竟然那麼不愛蒜頭，懷疑這位客人是吸血鬼轉世而來。(爆廢公社翻攝)

1位網友在《爆廢公社》上PO文表示，他日前上班外送時，發現自己接的訂單，有1張特別全部菜單都標註「不要蒜頭」，讓網友不禁懷疑，這位客人是吸血鬼轉世嗎？甚至客人竟也在「皮蛋豆腐」這道菜色上寫上不要蒜頭，也讓網友納悶這位客人，是否他曾經被蒜頭支配到很害怕嗎？也有網友表示：「很佛心的客人，最近蒜頭貴桑桑，替店家省錢！」。

1名網友日前在《爆廢公社》表示，他在擔任外送工坐接單時，發現1張單上寫著滿滿不要蒜頭的註記，網友疑惑這位客人前世是1位吸血鬼嗎？還是曾經被大蒜完全屈服支配，怎麼怕蒜頭到一個極致路線呢？

這名網友也認為，他可以體諒雞肉飯便當、雞滷飯、火雞肉飯不要加蒜頭的主因，但是卻無法理解，為何筍乾與皮蛋豆腐也表示不要加蒜頭呢？因為網友說明，他做外送有斷時間，卻從沒看過誰會在皮蛋豆腐上加蒜頭。對此，網友卻表示，不加蒜頭其實是讓店家賺到了。

網友紛紛表示，「這位客人是吸血鬼嗎，這麼怕蒜頭」、「有些食物沒有蒜頭真的不好吃啊」、「七月半！吃什麼都要加蒜頭嗎?」；也有網友說出這位客人不要蒜頭的真相，「很佛心的客人 最近蒜頭貴桑桑 替店家省錢！」、「今天路過全聯，進口一顆32元」、「他在幫你省錢阿 現在蒜頭多貴」、「蒜頭現在價格那麼高」。

網友也提出皮蛋豆腐其實加蒜頭非常美味，「皮蛋豆腐＋蒜頭＋醬油膏超搭」、「皮蛋豆腐有在加蒜頭哦~淋醬油（膏）後蒜頭切碎放豆腐上，好吃」。

(中時新聞網)