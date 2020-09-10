曾勝誠說，禽畜產業要煩惱的不只是瘦肉精的問題，畜禽廢棄物處理問題也很重要。（劉秀芬攝）

環保意識抬頭，台灣畜禽廢棄物、糞便處理問題成燙手山芋，行政院農委會原本擬於台南柳營區設置農業資源循環利用研究中心，但遭地方民眾反對，立委賴惠員10日邀農委會副主委黃金城南下，與畜產相關單位研商及會勘，研議建立處理示範場可行性。

美豬進口後，黃金城8月29日與台南業者協會座談，協會建議由政府建立禽畜資源化處理標準場，再複製推廣，解決地方居民的疑慮。

台南市養豬協會理事長曾勝誠表示，現在消費者一講到廢棄物處理，大家就很反感，政府也很困擾，但這是可以好好利用的東西，處理好不會有汙染、無臭味，還可以製成肥料再利用，業者當然期待能有一間大型處理中心。

曾勝誠表示，台南目前只有1家小型處理場，但若爆發疫情，病死豬量大的話還要送到屏東處理；若台南市有場地能建立現代化的處理場，協會也可以經營。

曾勝誠說，禽畜產業要煩惱的不只是瘦肉精的問題，畜禽廢棄物處理問題也很重要，更攸關此行業能否永續發展，期待政府可以幫忙，建立現代化的處理場，改變國人既有印象。

(中時 )