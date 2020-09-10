香港知名電競實況主馬俊怡（Rose Ma）外型甜美、身材火辣，不只被封為電競女神，還因撞臉日本前「AV天后」明日花綺羅，而有「港版明日花」之稱，未料日前她被爆出曾下海的黑歷史，甚至有不雅床照外流，沉寂近1個月，她終於曬照PO文吐露心聲。

馬俊怡爆出床照風波後，除了經紀人曾代她發聲不便回應，她本人已快一個月沒在IG發文，讓不少粉絲擔心其狀況，日前她終於打破沉默，曬出一張低頭坐在窗前的照片，寫下：「Thank you all」，看起來心事重重，似乎還沒走出低潮，吸引大批粉為她加油打氣。

馬俊怡沉寂近1個月，日前終於曝光近況。（圖／翻攝自IG）

香港論壇上月瘋傳一張男女接吻床照，女方臉上的痣和馬俊怡的十分相似，因此馬俊怡遭疑是照片女主角，但也有人認為兩人外形完全不同，並表示這張照片1年前就出現過；另外，馬俊怡還被爆曾在夜總會當媽媽桑，不但親自下海服務客人，還多次帶小姐進出私人會所、酒吧，掀起網友熱議。

而馬俊怡的的經紀人阿男曾在其臉書專頁代為發聲，表示感謝朋友、粉絲、傳媒各界關心，抱歉未能在第一時間回應，「有關近日的事件，我們已就此尋求法律意見，因此現時不便作出任何方式的回應。多謝大家理解及關心。」但就被懷疑是否默認傳聞，出現兩派不同聲音。

(中時新聞網)