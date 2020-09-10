「我們戴的口罩安全嗎？」接二連三，偽造口罩連環爆，彰化縣消費者保護專線熱爆，紛紛詢問怎麼辨識醫療口罩？怎麼退貨？連消保官都被考倒，連衛福部核定字號都偽造了，單從不織布很難判定貨源。縣長王惠美建議中央對進口非醫療用口罩一定要嚴加把關。

繼新北市之後，彰化接連查出冒牌口罩，隱身三合院「富達實業社」混充國隊「宏瑋」公司口罩外包裝上架，接著豪品公司也進口非醫療用口罩冒充台灣製，讓人們對「一條心防疫」都震呆了，為了搶錢，無所不用其極啊！

彰化縣消費者保護專線這兩天以來，熱線響不停，電話接到手軟，消保官林秀蓮表示，「口罩國家隊」各家出貨的樣式不一，有的會加印MIT，有的印Made In Taiwan，也有一片空白什麼都沒有，即便是印有醫療字號的盒裝口罩，也出現混用了。

消費者在意買到的究竟是不是台灣製的口罩，看到樣式奇怪或者沒有標示裸裝口罩都有疑慮，退貨諮詢激增，消費者保護專線表示，哪家買就可到哪家退，若不願接受退貨，可寫申訴書，或採線上申訴，會要求業者辦理。

林秀蓮也指出，豪品進口1片2元，卻賣到12元，檢察官已經要求公司要辦理退貨，但即使是使用過，消費者也可以要求退10元差價。

豪品「匪類」，掀起購買民眾恐慌，直指並非在一般通路購買，工廠大門深鎖沒人回應。豪品公司10日先在官方網站貼出退貨公告又下架，隨後又在公司網站首頁表示即日起只要有購買「Ｈ559活性碳醫用口罩」、「H5707兒童3D醫院口罩」以及「H5738成人3D醫院口罩」，皆可至原購買處辦理退貨。

彰化縣長王惠美建議中央對進口非醫療用口罩要嚴加把關，縣府將持續配合檢警調單位加強嚴查不法。

(中時 )