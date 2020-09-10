台男一名豆花伯日前遭到客人惡整，客人點完一杯20原的豆花後竟嫌貴就落跑不買，而台南市長黃偉哲今天也到場買光豆花為他加油打氣。(圖擷取自台南爆料公社)

日前在台南市場出現一位豆花伯，因遭客人嫌貴棄單，事發後也讓許多人不捨，直說要用新台幣幫助阿伯回家。沒想到今(10)日攤車前卻出現一位神秘買客，將豆花伯的豆花掃空並請客，而這位善心人物就是台南市長黃偉哲。

台南豆花伯事件在網路上引起熱議，也吸引了台南市長黃偉哲的注意。於是他今日特別到攤車前為豆花伯加油打氣，並買下所有豆花請各局處首長，當做市政會議的點心，同時提醒同仁，要時時不忘小市民的故事、小市民的心聲。

台南市長黃偉哲表示，永康高齡88歲、賣豆花已經4、50年的豆花伯，日前被奇怪、無良的消費者棄單，經由網友跟媒體的披露，引發民眾關心，所以他今天特別去看豆花伯，並且把今天做的豆花都買下來。

黃偉哲說，豆花伯其實就是在生活在每個角落的努力小市民的縮影，一碗只賣20塊，最多賣40碗，一天只賺800元而已，扣掉成本後，收入真的很少很微薄，而且家中只有他跟太太兩人相依為命。所以「今天買下豆花伯所有的豆花，讓他能趕快回家休息。」

(中時新聞網)