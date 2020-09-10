核安26號演習，新北首創將防疫融入核災演練。(新北市消防局翻攝)

核安26號演習，新北首創將防疫融入核災演練。(新北市消防局翻攝)

核安26號演習，新北首創將防疫融入核災演練。(新北市消防局翻攝)

核安26號演習，新北首創將防疫融入核災演練。(新北市消防局翻攝)

新北市政府定於今(10)日上午9時30分至15時辦理109年核安第26號演習實兵演練，自核能二廠緊急應變計畫區內白宮行館、萬里區公所、新北市仁愛之家、石門洞停車場及三重區綜合體育館等場域，依序進行5階段47項演練科目，總計動員約1,700名當地居民及應變人員參演。本次演習要求參與人員全程配戴口罩，配合量測體溫及酒精消毒等措施，並首創於核子事故應變程序各階段中，加入防疫相關處置。

本次演習於上午9時30分白宮行館海灘關閉演練開始，針對核子事故應變計畫區海灘景點，模擬核子事故發生初期，海巡、警察及消防相關人員，第一時間抵達海灘，進行通報及遊客勸離演練。於上午10時15分將在核子事故應變計畫區內(萬里、金山區)實際發放核子事故警報、CBS及LBS。

其中萬里區萬里里里民約360人參與室內居家掩蔽，周邊龜吼里、北基里及中幅里里民約7,000餘人也同時進行，也邀請萬里區知名糕點名店共同參與商家掩蔽項目演練，並設計居家檢疫自行搭乘防疫計程車前往防疫旅館。

在11時則於新北市仁愛之家進行安養機構預防性疏散演練；於11時50分轉場至石門洞停車場開設核子事故防護站演練。下午2時10分於三重區綜合體育館進行收容安置演練共計26項科目，當中也融入TOCC與疑似新冠肺炎個案送醫演練。

(中時新聞網)