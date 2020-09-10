展逸國際董事長張憲銘（左）與台灣拳后林郁婷合影。（展逸國際企業提供）

奧運拳擊女將林郁婷今天出席「Beauty Heroes美力生活節」宣傳活動，體驗以訓練、瑜伽和舞蹈三大項目為基底的運動訓練，也分享當初選擇拳擊運動的心情，以及透過手沖咖啡課學習冷靜的運動故事。

今年全球體壇受到新冠肺炎疫情影響，許多賽事延期或停辦，已經拿到2020東京奧運拳擊女子57公斤級參賽資格的林郁婷，只能和國家培訓隊隊友們在國家運動中心持續訓練，為比賽到來的那天準備，而國訓中心為了開發選手不同興趣及專長，提供不少職涯課程讓選手參與，最近中華拳擊培訓隊全隊一起參與了手沖咖啡課，用更深入的角度品味咖啡。

林郁婷透露，雖然自己現在身高175公分在女生中算高個子，但小時候其實並不高，她擔心咖啡因會壓抑生長，直到大學才開始喝，「以前甚至連咖啡糖都不吃，現在雖然會喝咖啡，但也是有節制地飲用，因為要避免咖啡因影響睡眠，平常訓練、比賽時絕對不碰，休假時才會喝。」

林郁婷並說，手沖啡咖課大家跟著老師給予的流程去做，但難免還是有意外需要挽救回來，也讓她學到就像在場上比賽時，雖然有一定的方法克敵制勝，但難免還是有些狀況需要克服，必須靜下心來解決，而且只要有些差錯，就像咖啡會走味一樣，比賽中一不小心犯錯，就可能斷送勝利。

林郁婷體驗Beauty Heroes美力生活節運動訓練。（展逸國際企業提供）

因為漫畫《第一神拳》，讓林玉婷愛上拳擊運動、進而成為為國爭光的國手，她強調，拳擊絕對不是一般民眾刻板印象是個激烈又暴力的運動，「學習拳擊技巧不是要欺負別人，而是保護珍惜的人，拳擊也讓我學會如何謙卑對待所有人事物。」

林郁婷以女性運動員身份為「Beauty Heroes美力生活節」站台，鼓勵女性透過運動成為更好的自己，一起參與10月31日於松山文創園區一號倉庫的活動，體驗全方位運動帶來的成就，鍛煉出更好的自己，創造屬於自己的專屬標籤。

(中時 )