為響應政府境外資金匯回專法，協助客戶境外資金順利回國投資，聯邦銀行舉辦「境外資金匯回稅務講座」，由財政部台北國稅局局長宋秀玲主講，以「境外資金安心回台－改變台灣、共創三贏」為主題，說明專法相關規範，並提供財管客戶實務上面臨的問題與解答。

聯邦銀行副總經理涂洪茂表示，自財政部施行境外資金匯回專法實施屆滿一年，該行響應政策服務高資產客群，特別成立「境外資金匯回專案小組」，已成功協助多位客戶境外資金順利回國投資，於推廣境外資金匯回頗具成效。

涂洪茂指出，該行具有國內完整通路據點，及完整的金融商品，長期深獲客戶信賴，除提供客戶全方位的資金規畫、財富管理等專業服務外，也鼓勵更多擁有境外資產的潛在客戶掌握時機進行資產調整與布局。

聯邦銀行同時也善監企業社會責任，準備了由布拉谷社會企業出品的「布拉谷部落米」做為伴手禮。該行說明，布拉谷社會企業，由從小在台東延平鄉巴喜告部落長大的溫源田牧師創立，他因為看到偏鄉部落農民花費多時、辛苦栽種的農產，常因市場剝削而做白工，因此先用高於市價向農民收購農產品，提升農民收益，再經過包裝、網路來行銷部落優質的農產品，讓社會大眾看見布農族部落特產，也讓在地農家看見生活的機會與希望。

聯邦銀強調，布拉谷社會企業並將農產收入固定捐出十分之一給「種子之家」，幫助台東部落弱勢、隔代教養、無父母照顧的孩子們安心完成課後作業、用餐。另致贈由台灣菸酒公司製造的防疫酒精隨身瓶，藉由小小伴手禮，展現該行的用心，及永續照顧偏鄉弱勢，積極參與公益回饋社會。

(工商 )