大洋-KY（5907）10日公告8月合併營收4.29億元，較上月增加26.4％，與去年同期減少13.03％。大洋-KY指出，相較上半年營收狀況，自7月起營收年減幅度逐月收斂。

大洋-KY指出，在線上銷售方面，運用微商城、美團點評、抖音小店、聚美優品及大洋APP，線上銷售業績在6月佔集團業績17％，7月已達19％，主要是與Dior合辦活動帶動，8月再聯手日本資生堂旗下美妝品牌ELIXIR，整合線上線下資源，實現銷售最大化。此外，大洋-KY持續引進集團性品牌、網紅品牌以吸引消費者到店消費，包括海底撈、完美日記等，集團目前的武漢一店、福州二店海底撈已經進駐，平均有近一成的人流引進，南京一店、福州一店、衡陽店、十堰店也同步引進。同時各門店加大及升級運動品牌專櫃，爭取限量版運動類商品，以吸引年輕族群目光。

大洋-KY在9月7日公告，重要中國子公司「大洋百貨集團有限公司」匯出股利，完稅後約新台幣2.15億元，將用以償還境外銀行借款，繼續降低在台銀行OBU借款的金額，目前台灣OBU借款已由2015年的美金2億元償還後剩餘美金4,375萬元。

(工商 )