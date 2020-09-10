全球疫情仍嚴峻，儘管歐美、新加坡、日本等陸續有解封情況，但以頂級珠寶、高端精品銷售亞太地區仍集中中國與台灣；LV路易威登9日起一連五天在台北進行年度珍稀皮革展，將邀來300～400位貴賓訂製自屬鱷魚皮革皮件，首日即有現場訂單，LV台灣指出，今年珍稀皮件貨量多出兩位數，估計仍能超標演出，至於LV價格調漲部分，每年都有二波調漲，上半年屬全面性調漲，接下來還有一波部分皮件調漲。

事實上，LV今年六月率先同業於台北舉辦鑽石原石Sewelo海外處女秀，包括40顆裸石在內總計194個物件、價值超過20億元，光是帶動業績就高達五成以上成長，LV台灣指出，台灣防疫有成，加上台灣鑽石原石買家全球知名，業績完全不受疫情干擾，幾乎每個月均超過兩位數成長，也成為全球頂級珠寶業指標，幾乎所有頂級珠寶都陸續在台灣擴大辦展，而LV也準備再接再厲，預計還有一場頂級珠寶展。

同屬LVMH集團旗下金雞母寶格麗，更是擴大麗晶精品店，且於上半年一連舉辦頂級珠寶展、頂級腕表展等，而CHAUMET亦接續端出八億以上總價值珠寶展，去年甫來台開101首號店的FRED，亦於9月首度推出逾50件頂級珠寶展，而以四大採礦區聞名的DE BEERS則端出逾70件作品、總價值15億頂級珠寶以饗台灣貴客。

根據百貨通路業者指出，全台頂級精品與珠寶等在台銷售長紅，也讓不少品牌貨源齊全，應是史上到貨最齊全時刻，主要是中國需求雖旺，但多數集中在國際精品為主，但若以投資型的頂級珠寶還是以台灣買家最為成熟，也使得各家珠寶品牌與腕表也跟著大辦展售會，因為全球大買家台商都在台灣，且不僅是台商買家，買家的二代、三代都在台灣，也順勢帶動國際流行精品大賣，即使是漲價5～8％的GUCCI、甚或早先已有調漲的LV、CHANEL等均有不少人搶買，LV強調，精品每年都有1～2波調幅，屬正常對應。

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