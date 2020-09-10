潘瑋柏斥資打造全新單曲〈巴比倫〉MV。（華納音樂提供）

潘瑋柏在MV中穿著古代巴比倫時期的裝扮。（華納音樂提供）

潘瑋柏新單曲〈巴比倫〉MV斥資近千萬打造，大量使用後期CG特效與現場搭景，將MV打造宛如好萊塢電影質感，拍攝時，導演以火燒製造煙霧，豈料讓現場所有人的口罩瞬間「燻黑」，就連唱詩班所穿的咖啡色長袍都燻成了黑色。敬業的潘瑋柏絲毫不受影響，卻在收工後驚覺：「回家一脫錶才發現我竟然連錶帶也燻黑了！」

他以「說書人」及「第三者」的角度，希望透過這首歌能讓人們直探自己的內心世界，化解現代人的心魔。〈巴比倫〉的創作靈感來自古老巴比倫的故事，描述人們為了接近神達到完美的境界，犯了原罪建造了通天的巴別塔激怒了神遭到一夕毀滅。而如今人與人之間仍遭受著彼此的摧毀。當越努力成就越大，人們愈想攻擊，否定別人的快感蒙蔽了自己的內心，想要得到愈多，貪婪的本性愈被無限擴張。

MV場景包括象徵萬惡之淵的黑水池、三層樓高的通天梯與國王寶座、象徵貪婪的紅色華麗餐桌等，MV更陳設搭景還原古巴比倫時期老城牆風貌，後期也採用大量CG技術合成，十分耗時費力。其中令人印象最深刻的一幕，是MV中打造歐洲中古世紀的唱詩班，潘瑋柏與一群約50位唱詩班成員一字排開，還原震撼人心的合聲場景，歌曲中的詩班吟唱更是來自西洋天王Kanye West 和 Justin Timberlake 御用的唱詩班團隊。

潘瑋柏斥資打造全新單曲〈巴比倫〉MV。（華納音樂提供）

(中時 )