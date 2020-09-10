董事長樂團主唱吉董近來號招同團吉他手白董、江宏恩組隊參加在台東舉辦鐵人三項賽，3人正積極訓練，吉董表示當初是想參加啤酒馬拉松，竟錯報成別場的鐵人三項，由於報名費350元美金（約10187元台幣），他不棄賽，只好找好友相挺，轉改3人接力賽，並取名「眾神護台灣隊」，而江宏恩愛唱歌，高中就聽過董事長樂團的歌，笑稱自己是被戲劇圈耽誤的歌手。

吉董爆料事實上江宏恩比董事長樂團更早發片，江宏恩謙虛：「我發的那是卡通歌曲，不一樣。」至於吉董入圍本屆金曲獎台語歌王，江宏恩直言很看好吉董一舉奪下大獎，「因為專輯真得好聽且要挺自己兄弟」，兩人相約有機會同台Live Band形式演出。

而吉董感謝2位好友及時救援，憶起當初報錯賽事，第一反應直呼：「慘了！我不會游泳。」立刻想到會游泳的白董以及運動全能的江宏恩，3人近來認真地討論要提前到現場場勘，游泳適應當地水溫，吉董與白董順勢安排在台東錄音，來製作跟馬蘭吟唱隊的新專輯。此外，董事長樂團將在9月26日於台北西門紅樓展演館舉辦第一代主唱何冠宇「冠宇逝世20周年紀念演唱會」，購票請洽KKTIX。

(中時 )