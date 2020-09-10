中國大陸的航空盛會，兩年一度的珠海航展(正式名：中國國際航空航天博覽會)原定於11月10至15日舉行，不過今年幾乎確定取消，顯然是疫情慮所致。
警報5(Alert5)報導，9月9日上午，一位匿名消息來源發出電子郵件通知：「很遺憾，由於疫情的預防和控制，2020珠海航展已被取消，兩年後再見。」
郵件發送時，消息還未見報，一直到中午左右，大陸官方媒體《環球時報》也開始提到航展取消的報導。
然而到了晚上，環球時報的網站已撤下了報導，而匿名消息來源表示， 他先前的聲明，並不是航展珠海航展的官方聲明，但是他確實得知航展不辦的內部消息。
據說，大陸政府官員給主要參與的各個部門打了電話，告訴他們該航展會取消。但是，由於還沒有官方聲明，有些單位仍照著程序為11月的航展做準備。截至8月28日，珠海海關部門仍在為外國參與者的到來，培訓相關人力，這導致一些大陸網友錯誤地認為，航展仍在按計劃進行。
目前已知的情況是，珠海市政府已決定取消演出，但中央政府還沒有同意。
(中時新聞網)
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