農曆七月轉眼間也來到尾聲，即將9月16日迎來鬼門關，終於能夠鬆一口氣。不過根據三立新聞報導，中華民國星象協會副理事長小孟老師表示，4生肖的人要特別注意，鬼門一關，好運也將跟著一起關，除了破財，各種衰事將接踵而來。

【屬蛇】：學習進修注意破財

鬼門關後，屬蛇的朋友要注意，在「學習進修」方面會破財。由於對許多課程都躍躍欲試，可能因此花費過多金錢上課。若花大錢上課後沒有應用到生活，或學習停擺，學費就付諸流水了。小孟老師建議，學習新事物固然好，但應該

量力而為，先找出你最需要的，先從一年訂一個目標開始。

【屬牛】：朋友邀約注意破財

鬼門關後，屬牛的人要小心會因為「無法拒絕他人」而破財。例如：和朋友吃飯聚會、和同事一起團購等等。屬牛的朋友易受他人影響，可能你認為是小錢，但積沙成塔後果不容小覷。小孟老師建議，最好訂下每個月的存錢目標，領薪水時先把錢存起來，透過限制金流的方式有助提升自己的財務控管能力。

屬牛的人要小心會因為「無法拒絕他人」而破財。(示意圖取自達志影像)

【屬虎】：娛樂舒壓注意破財

鬼門關後，屬虎的朋友會在「飲食娛樂」方面破財。例如：跟朋友同事聚餐、唱歌、按摩等等。有可能是因感到工作壓力大，需要舒壓、釋放負面情緒；也可能是你本身就很懂得照顧自己，常買好的東西犒賞自己。小孟老師建議，最好直接面對問題、對症下藥，找出真正解決壓力來源的方法更有效！

【屬龍】：投資創業注意破財

鬼門關後，屬龍的朋友要小心會在「創業及投資」方面破財。如果剛好這時想創業的人，務必三思而後行，謹慎規劃、做好多方的考量再行動。例如：租金、特色性、巿場是否飽和等等。另外，想投資的人更要小心，除非真的有十足把握，否則恐淪為一次花錢買教訓。小孟老師建議，鬼門關後，與其拿辛苦血汗錢去賭、去投資，不如先培養你的第二專長。

(中時新聞網)