一棒接一棒，棒棒皆強棒！台中市不動產代銷經紀商業同業公會七屆理事長打造台中市不動產代銷業的新戰力與專業力。（盧金足攝）

台中市不動產代銷經紀商業同業公會第七屆理事長由寶利發興業總經理蘇興民（左）掌舵，第六屆理事長林傳傑（右）功成身退。（盧金足攝）

新出爐台中市不動產代銷經紀商業同業公會第七屆理事長蘇興民，希望大家不只要愛台灣，更要愛台中的代銷業，讓全國建商了解台中市代銷的優質能力與專業。（盧金足攝）

台中市不動產代銷經紀商業同業公會10日晚間舉辦第七屆理事長交接典禮。（盧金足攝）

台中市不動產代銷經紀商業同業公會第七屆理事長由寶利發興業總經理蘇興民（左）擔任代銷龍頭，第六屆理事長林傳傑卸任交棒。（盧金足攝）

台中市不動產代銷經紀商業同業公會10日晚間舉辦第七屆理事長交接典禮，由寶利發興業總經理蘇興民接任新任理事長，蘇興民看好台中未來三年房市持平成長，但因建築業面臨缺工、缺料，增加成本支出，水湳與十四期重畫區等區域，將邁向四字頭房價，新「四」代來臨，他也希望讓更多人認識代銷業，代銷在過濾優質建案與銷售，可讓消費者獲雙重保障，建立建設公司與消費者之間的最佳平台。

台中市不動產代銷經紀商業同業公會第六屆理事長林傳傑功成身退，今日新出爐的第七屆理事長由蘇興民擔任台中市不動產代銷公會的龍頭，交接儀式由台中市府地政局長吳存金擔任監交人，蘇興民在中台灣房地產界默默耕耘三十年，低調經營建築代銷事業，他對這一波疫後經濟復甦熱潮，在房市表現上特別有感。

蘇興民說，相當看好後續市場表現，台灣這次遭遇新冠肺炎疫情，但房地產不受疫影響，銷售開出紅盤，分析原因是國外資金回流台灣，這段間發現很多二房、三房的產品，在全國北中南的房市都獲青睞。

消費者購屋信心大增，蘇興民表示，關鍵在於民眾的資金定存，但利率低，加上外資回來，錢流往房地產，所以這波疫情，在房市和股市相較，房地表現優於股市。

其中，從疫情中出現特殊情況的是，以往父母每年規畫孩子出國深造，今年因疫情關係全部停止，父母本來安排孩子去國外念書，經費一千萬到兩千萬元，因進修計畫暫停，資金規畫方向更改，轉投入二房等產品理財，未來國外就學如不能成行，還能以「知識換資產」，靈活運用手中現金。

現在正是進場購屋的最佳時機！蘇興民強調，因疫情造成建築的人事成本高，台灣出現缺工、缺料，加上利率降低，貨幣貶值等因素，人都有安全意識，無論那個行業都會有評估風險，台灣防疫成效好，居住安全，加上疫情人口流動少，理財置產選擇房地產首選，北中南房地產一片長紅。

蘇興民表示，很榮幸能在中台灣房市再度起飛的重要時刻承攬大任，交接典禮以「蓄勢待發、攜手向前」為主題，希望自己能拋磚引玉，跳脫保守框架，開創全新的專業視野。

他看好台中市的房市三年之內持平成長，因為各國面臨疫情比台灣嚴重，緩衝期增加，如果要重啟世界各國流通還需一段時間，很多台商都會在台灣買安全的家。

對房價調漲，他說，導因之一是缺工缺料，加上進口航運減量，檢查更嚴格，成本增高，所以全國的兩房產品快速完銷，消費者體認「 買房子比租房子划算」，租不如買，現代人生活消費習慣改變，新興宅經濟即要有「宅」，就是要有自己的房子，以往擔心的高利率下降，支付房子的預算厘力減輕，不再憂心變屋奴，助攻房市暢銷。

蘇興民指出，未來要面對世代新思維，尤其十四期重畫區、水湳經貿園區，房價將迎向四字頭的新「四」代，現在沿著環中路房價都站上三字頭，連機捷也向三字頭邁進，台中成為台北以外最有潛力城市，希望能善當客戶和建商的橋梁，以新思維消費生活型態，向建商建議更精準設計坪數，發揮高坪效。

他希望，未來建立平台讓會員之間，能快速傳達政府政令和政策，也由公會力量幫忙傳遞台中的代銷業者，讓外界更了解代銷，合法代銷經紀業對消費者獲雙重保障，提升團結力，大家不只要愛台灣，更要愛台中的代銷業，讓全國建商了解台中市代銷的優質能力與專業。

對公會未來的新目標與計畫，他希望能透過網路、社群等「新媒體」的強化與連結，為傳統的建築代銷事業，帶入真正符合消費者需求的新潮流、新思維與新文化，與業界同仁攜手，成為推動房地產界進步的重要力量。

(中時 )