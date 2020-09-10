男女朋友交往、或是夫妻，如果有一人是素食主義者，該怎麼辦呢？網路上經常可以看見抱怨文，另一半吃素，也強迫另一個人也要吃素，難免會引起紛爭，因此不少人會上網吐苦水「好想吃肉」，澳洲這位「苦主」男子也是被迫吃素，但他偷偷請廚師滿足他的小確幸，讓廚師笑稱「這是最棒要求」。

男子希望廚師可以幫他偷加起士(圖片截自Reddit)

一名來自澳洲黃金海岸的廚師，將自己收到的「Uber eats」訂單截圖，上傳到知名《Reddit》論壇，有名叫做艾登（Aiden）男顧客，點一份素食漢堡外送，艾登在備註欄表示，「我知道對素食漢堡做出這樣的要求有點奇怪，但其實我並不是素食主義者，而是我的女友不讓我點牛肉漢堡，她認為我喜歡宰殺動物，還說我再繼續吃肉，會得心臟病」。

艾登最後補充說道，「你就當我是壞男孩吧！能不能拜託你，在漢堡裡加幾片起司？為我的人生增添一點樂趣」，廚師看到特殊要求，忍不住笑出來並PO上《Reddit》，表示這是自己當廚師以來，看過最棒的要求。

照片掀起網友熱議，許多人表達對艾登的同情，「我內心向這位男人肅然起敬」、「我會在漢堡裡偷放幾塊牛肉、再加幾片起司，唉可憐的男人」、「要自己想吃素才對，強迫別人是一種折磨」；不過不少網友注意到這份素食漢堡要價25.9澳幣（約台幣541元），忍不住揶揄廚師「是不是在裡面偷加松露」、「價格比這件事還好笑」。

(中時新聞網)