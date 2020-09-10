亞洲藏壽司是日本首家在台掛牌的迴轉壽司業者，預計9月17日上櫃，而明日將舉行公開抽籤。但在抽籤前夕，今(10)日亞洲藏壽司興櫃股價盤中飆破140%，收盤時股價來到245元，漲幅達115.66%，單日股價狂飆翻倍，並打敗瓦城一躍為觀光股王。而以55元的承銷價計算，溢價差達3.45倍，抽到一張就是現賺19萬元。

亞洲藏壽司本次辦理公開申購價格為55元，不過，明天在抽籤前股價狂飆，以收盤245元計算，抽到一張是現賺19萬元。必須要注意，興櫃無漲、跌幅限制只有熔斷機制，明天開盤價必須用今天的平價格，所以價差還會異動。

亞洲藏壽司是日商集團Kura Sushi來台成立子公司，同時並規劃掛牌上櫃的餐飲品牌，目前全台店舖數已達到29間，也是在台最多店舖數的日系迴轉壽司品牌。亞洲藏壽司也公布8月營收為2.44億元，年增率達30.46%，累計前8個月的營收達14.78億元，年增率達12.51%。

董事長西川健太郎表示，未來亞洲藏壽司將持續加速展店，在台灣目標為50店以上，並放眼海外市場，目標3年內插旗中國、東南亞等亞洲市場，放眼長期布局，集團將擴張至200店。

(中時新聞網)