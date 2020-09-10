岑寧兒(Yoyo)昨在台北Legacy舉辦「Bedtime Story：A Long Long Night」音樂會，把舞台打造成「寢室」，包括床、抱枕、夜燈等裝置呈現其中，觀眾圍繞在她床邊聆聽故事。在演出中，她1人分飾3角，分別是自己、朋友飛飛以及月亮，她隨興或躺或坐，就像在自己房間般自在，伴隨著療癒嗓音，讓粉絲卸下壓力，專心聆聽著她歌曲中的故事。

她演唱新專輯《Bedtime Story》中4首曲目〈我〉、〈舞女〉、〈抱著你〉、〈常願意〉，帶給大家溫暖氛圍，創作靈感源自於從小與媽媽會用錄音帶將彼此的對話及說故事的內容錄下來，這些錄音帶便成為她成長過程中重要的陪伴，而演出期間，她更特別安排「呼吸冥想練習」的橋段，將她的生活方式分享給現場的每一個人。

導演莊知耕表示「今天演出一開始，Yoyo把整個空間融化了，現場的每一個人都被帶入另一個時空，是非常感人的事。每一首歌，也因此被賦予更深的意義。當她唱到專輯中《抱著你》時，空間中的每一個人都沈浸在其中，彷彿被溫暖有力的雙臂擁抱。」

岑寧兒將寢室的「床、抱枕、夜燈」等搬上舞台。如此有限公司提供

岑寧兒在演唱會上分享《Bedtime Story》（床邊故事）。如此有限公司提供

岑寧兒於台北Legacy舉辦《Bedtime Story：A Long Long Night》音樂會。如此有限公司提供

(中時 )