42歲導演馬志翔2018年迎娶小11歲魯凱族姑娘盧悅婷結婚，結婚2週年前夕又迎來好消息，他今(10日)在臉書PO文宣布老婆已在昨日平安產下一子，「2020 0909 你來了，我們給你取叫Boya，是承自你已逝爺爺的名」，一句話藏著滿滿洋蔥。
馬志翔曾透露與老婆盧悅婷是一見鍾情，兩人在一起很舒服，今年3月得知老婆懷孕消息，更是讓當下正在拍片的他，整個人瞬間跳超高，身邊同事都傻眼看著他亂跳亂叫。
而馬志翔也不忘感謝妻子懷孕期間的辛勞，感人寫下：「感謝傾聽禱告的主賜給我們這個寶貝，也辛苦了這陣子忍受孕吐之苦的愛妻，孩子也很努力的長大（才11週就把媽媽的肚子當作游泳池），最後，我們也想把這份喜悅分享給大家，日子還長，新手爸媽還請大家多多指教！」
馬志翔臉書全文：
2020 0909 你來了
我們給你取叫Boya
是承自你已逝爺爺的名
爸爸媽媽愛你
你也要不吝嗇地將你的愛與溫暖分享給別人
希望你一生健康、平安
腳踏實地走在光明路上
即使崎嶇難行
不怕
腳底的傷疤會讓你成為更好的人
Umin與Lezeme 的兒
Boya Umin
(中時新聞網)
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